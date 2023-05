G7-Gipfel China bestellt nach G7-Gipfel japanischen Botschafter ein

China missfallen die Ergebnisse des G7-Gipfels in Japan. Auch die diplomatischen Beziehungen mit Großbritannien haben sich nun weiter abgekühlt.

Der Gipfel fand an diesem Wochenende in Japan statt. (Foto: Japan Pool) G7

Peking Die Regierung in Peking ist nach dem G7-Gipfel verstimmt über die China-Politik der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen. Der stellvertretende Außenminister Sun Weidong habe den japanischen Botschafter einbestellt, um seinen Protest gegen den „Rummel um China-Bezogene Themen“ auf dem Gipfel am Wochenende zum Ausdruck zu bringen, teilte das Ministerium am Sonntag mit.

Japans Handlungen seien schädlich für Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen und China sei „zutiefst unzufrieden und lehne sie entschieden ab“. Der japanische Botschafter in China, Hideo Tarumi, teilte mit, es sei „selbstverständlich, dass die G7 auf Themen von gemeinsamem Interesse verweise, wie sie es in der Vergangenheit getan habe und auch in Zukunft tun werde, solange China sein Verhalten nicht ändere.

Wenn China verlange, die Themen nicht anzusprechen, müsse die Volksrepublik zunächst positive Schritte unternehmen, die „besorgniserregenden Themen“ anzugehen. Die Gruppe äußerte ihre Bedenken über die zunehmenden Spannungen im Ost- und Südchinesischen Meer sowie über die Menschenrechtslage in China, unter anderem in Tibet und Xinjiang.

Verstimmungen mit Großbritannien

Auch die Beziehungen zwischen China und Großbritannien haben sich nach dem G7 Gipfel in Japan weiter abgekühlt. Die chinesische Botschaft in Großbritannien forderte die Regierung in London als Reaktion auf Äußerungen des britischen Premierministers Rishi Sunak am Sonntag auf, die Verleumdung und Verunglimpfung Chinas einzustellen, um weiteren Schaden für die Beziehungen zwischen China und Großbritannien zu vermeiden.

Sunak hatte nach einem Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben (G7) gesagt, dass China die größte Herausforderung für die Sicherheit und den Wohlstand der Welt darstelle, führende Wirtschaftsnationen sich aber nicht von China abkoppeln sollten. „Die diesbezüglichen Äußerungen der britischen Seite sind nichts anderes als das Nachplappern von Worten anderer und stellen böswillige Verleumdungen dar, die den Tatsachen nicht gerecht werden. China lehnt dies entschieden ab und verurteilt es aufs Schärfste“, heißt es in der Erklärung der Botschaft.



Das sind die Beschlüsse des G7-Gipfels in Japan

In der G7-Erklärung fielen die Passagen in Bezug auf China weniger scharf aus als von vielen erwartet. Eine Entkoppelung der Wirtschaft und ein Bremsen der Entwicklung Chinas seien kein Ziel des Westens, wird betont. Allerdings bekennen sich die G7 zu einem Abbau der Risiken, etwa einer zu starken Abhängigkeit von Rohstoffen, und wollen eine Diversifizierung vorantreiben. Zu der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen gehören die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Großbritannien hatte bereits im März seine Außenpolitik angesichts der wachsenden Spannungen mit China neu ausgerichtet.

Erstpublikation: 22.05.2023, 05:47 Uhr.