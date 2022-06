G7-Gipfel G7 steuern auf Preisobergrenze für russisches Öl zu: EU bleibt aber skeptisch

Seit Wochen will die US-Regierung eine Preisobergrenze für russisches Öl durchsetzen. Der G7-Gipfel soll Präsident Biden nun zum Durchbruch verhelfen. Doch der Plan hat Tücken.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (von links) beraten in Elmau über Maßnahmen gegen Russland. (Foto: AP) G7-Gipfel in Elmau

Berlin, Brüssel Wenn ein US-Präsident mit einer klaren Ansage zu einem Gipfel reist, wird es schwer, diesen Gipfel ohne einen Beschluss im Sinne des US-Präsidenten zu beenden. Und so zeichnet sich auf dem G7-Gipfel in Elmau trotz Widerstands der Europäer nun doch eine Einigung bei einer weltweiten Preisobergrenze für russische Ölimporte ab.

Schon seit Wochen arbeiten die USA an einem entsprechenden Konzept. Kurz vor Beginn des G7-Gipfels kündigte Präsident Joe Biden an, auf dem G7-Gipfel über eine solche Obergrenze sprechen zu wollen. Biden verfolgt mit dem Konzept zwei Ziele: Er will einerseits die Einnahmen Russlands durch die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl drastisch senken. Andererseits will er verhindern, dass Moskau alle Lieferungen stoppt und damit den Weltmarktpreis weiter in die Höhe treibt.

