G7-Gipfel Wie Japan das G7-Treffen für die nukleare Abrüstung nutzen will

Die zahlreichen Krisen schüren die Angst vor einer nuklearen Aufrüstung. Japans Premier Fumio Kishida will dem entgegenwirken – und es gibt bereits Anzeichen der Hoffnung.

Entgegen der Haltung des japanischen Premierministers wird im rechten Flügel seiner Partei über eine atomare Bewaffnung nachgedacht. (Foto: AP) Fumio Kishida (vorne) mit den Staats- und Regierungschefs in Hiroshima

Hiroshima Japans Premierminister Fumio Kishida hat eine Mission. Beim Treffen der G7-Staaten und Südkoreas in Hiroshima will er die Staats- und Regierungschefs zu einem Bekenntnis zur atomaren Abrüstung bewegen – in der Stadt, in der 1945 infolge eines amerikanischen Atomangriffs 80.000 Menschen durch die Explosion oder den anschließenden Feuersturm getötet wurden.

Ob sein Appell bei dem Gipfel vom 19. bis 21. Mai erfolgreich sein wird, ist offen. Global stehen die Zeichen gegen eine Abrüstung.

Der russische Präsident Wladimir Putin droht im Ukrainekrieg immer wieder damit, Atomwaffen einzusetzen. Im Februar kündigte er an, den letzten großen Abrüstungsvertrag mit den USA auszusetzen.

In Ostasien führt Russland Militärmanöver mit China durch, die Japan und Südkorea zunehmend nervös stimmen. Der Iran könnte nach den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea zu einer Atommacht zu werden. Auch beim US-Alliierten Südkorea wird eine atomare Bewaffnung offen diskutiert.