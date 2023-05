G7-Treffen G7 droht Moskau und seinen Verbündeten mit weiteren Sanktionen

Die G7-Staaten haben sich auf ihrem Gipfel auf weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland geeinigt. Das von den USA vorgeschlagene vollständige Exportverbot soll aber nicht kommen.

Auf ihrem Gipfel wollen die G7 auch über die weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. (Foto: via REUTERS) G7-Staats- und Regierungschefs mit der EU-Spitze

Hiroshima Zum Beginn des G7-Treffens in Hiroshima nehmen die Staats- und Regierungschefs eine Schaufel in die Hand. Im Friedensmuseum, das an den US-Atombombenangriff auf die Stadt am 6. August 1945 erinnert, pflanzen Joe Biden, Olaf Scholz und die anderen Regierungschefs in Gedenken an die Opfer Kirschbäumchen und legen vor der beeindruckenden Kulisse der Atombombenkuppel Kränze nieder.

Hiroshima sei „ein Mahnmal, dass wir eine Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt haben“, hatte Bundeskanzler Scholz (SPD) vor Beginn des Gipfels gesagt.

Dieser Verantwortung will die G7 auf ihrem Gipfel nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten nachkommen – und hat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am ersten Gipfeltag weitere Wirtschaftssanktionen gegen Moskau beschlossen.