G7-Treffen USA und EU ringen um neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Die G7 beschließen auf ihrem Gipfel weitere Maßnahmen gegen Russland. Das von den USA vorgeschlagene vollständige Exportverbot wird es aber nicht geben.

Auf ihrem Gipfel wollen die G7 auch über die weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. (Foto: via REUTERS) G7-Staats- und Regierungschefs mit der EU-Spitze

Hiroshima Zum Beginn des G7-Treffens in Hiroshima bekommen die Staats- und Regierungschefs erst einmal eine Schaufel in die Hand. Im Friedensmuseum, das an den US-Atombombenangriff auf die Stadt am 6. August 1945 erinnert, pflanzen die Regierungschefs Friedensbäume. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schüttet etwas Erde auf die jungen Bäume. Hiroshima sei ein „Mahnmal, dass wir eine Verantwortung haben für Frieden und Sicherheit in der Welt“, hatte Scholz nach seiner Ankunft gesagt.

Symbolträchtiger als Hiroshima könnte wohl kaum ein Ort als Treffpunkt des G7-Gipfels in diesen Zeiten sein. Denn im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens steht wieder ein Krieg, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Und damit auch eine neue Sorge vor dem Einsatz von Atomwaffen, auch wenn die atomaren Drohgebärden von Kremlchef Wladimir Putin zuletzt nachgelassen haben. Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Ukraines Präsident Wolodimir Selenski persönlich am G7-Gipfel teilnehmen wird.