Gallium, Germanium China führt Exportkontrollen für seltene Metalle ein

Ab August dürften zwei wichtige Metalle für die Halbleiterindustrie nur noch mit Lizenz exportiert werden. Die Beschränkungen gelten als Reaktion auf die US-Restriktionen für China.

China reagiert mit den Exportkontrollen auf US-Ausfuhrbeschränkungen für Chips. (Foto: dpa) Halbleiterherstellung

Peking China beschränkt ab August die Ausfuhr der Industriemetalle Gallium und Germanium. Exporteure benötigen künftig spezielle Lizenzen, um die Metalle an ausländische Kunden liefern zu dürfen, kündigte das chinesische Handelsministerium am späten Montagabend (Ortszeit) an. Die Ausfuhrkontrollen dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit und nationaler Interessen, hieß es.

Der Schritt gilt als Reaktion auf die Maßnahmen vieler westlicher Staaten ihre Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu reduzieren, sowie auf die US-Beschränkungen, die Volksrepublik von der Versorgung mit wichtigen Halbleitern abzuschneiden. Vor wenigen Tagen hatten die Niederlande angekündigt, den Verkauf von Maschinen zur Produktion von Chips ins Ausland zu beschränken.

Sollte China die Ausfuhr der Metalle reduzieren, könnte sich das negativ auf die Bemühungen der Europäischen Union (EU), ihre Wirtschaft zu dekarbonisieren, auswirken, fürchten Experten. Auch zeige der Schritt die Grenzen westlicher Bestrebungen auf, ihre Lieferketten außerhalb des Einflussbereichs der chinesischen Staatsführung zu verlagern.