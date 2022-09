 Gas sparen: Griechenland reduziert Gasverbrauch um 40 Prozent

Griechenland fährt den Erdgasverbrauch massiv herunter und ist jetzt weniger von Russland abhängig. Die Ersparnis geht allerdings zulasten eines Klimaschutz-Vorhabens.

Griechenland spart Gas und setzt deshalb vorübergehend stärker auf Kohle und Diesel zur Stromerzeugung. (Foto: imago images/ANE Edition) Braunkohlekraftwerk Agios Dimitrioi in Nordgriechenland.

Athen Griechenland hat im September seinen Erdgasverbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 40 Prozent reduziert. Das gab Energieminister Kostas Skrekas bekannt. Möglich wurden die Einsparungen vor allem durch den vermehrten Einsatz von Braunkohle und Diesel bei der Stromerzeugung.

Trotz angespannter Versorgungslage rechnet der Energieminister im kommenden Winter nicht mit Stromausfällen oder Rationierungen. Dieses Risiko sei „sehr gering, fast gleich null“, sagte Skrekas im TV-Sender „Skai“.

Griechenland war bisher bei der Stromerzeugung in hohem Maß vom Erdgas abhängig. Im vergangenen Jahr belief sich der Gasanateil am griechischen Elektrizitätsmix auf rund 40 Prozent. Fast zwei Drittel des Jahresverbrauchs von 6,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gingen in die Stromerzeugung.

Gas sparen: Griechenland will Stromerzeugung durch Braunkohle verdoppeln

