Gas-Umlage Abfuhr aus Brüssel: Lindners Mehrwertsteuerausnahme funktioniert nicht

Brüssel, Berlin Die EU-Kommission wird den Plänen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) wohl eine Abfuhr erteilen. Lindner will auf die neue Gas-Umlage keine Mehrwertsteuer erheben. Eine Richtlinie sieht aber vor, dass alle EU-Staaten mindestens 5 Prozent verlangen müssen.

Ein Sprecher der Kommission sagte am Dienstag, man sei sich den Schwierigkeiten in den Mitgliedstaaten zwar bewusst und teile den Wunsch der Bundesregierung, dass die Gas-Umlage keine unbeabsichtigten Folgen haben solle.

Die Richtlinie sehe aber keine Möglichkeit vor, die Abgabe von der Mehrwertsteuerpflicht auszunehmen. Man sei nun im engen Kontakt mit der deutschen Bundesregierung, um Maßnahmen zu finden, „die den gleichen Effekt auf die Endverbraucher haben“, sagte der Sprecher.

In der Ampel diskutiert man nun die Alternativen. Möglich wäre eine Senkung der Steuer auf die Umlage auf den Mindestsatz von fünf Prozent. Zumindest das brauche es nun, sagte Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen.

Dem pflichtet auch SPD-Wirtschaftspolitiker Falko Mohrs bei. „Jetzt muss die Steuer zumindest auf fünf Prozent runter“, sagte er. „Wir müssen alles tun, um die Umlage möglichst gering zu halten.“

Macht eine generelle Steuersenkung auf Gas Sinn?

Alternativ die Steuern auf Gas generell zu senken, halten die beiden Koalitionspolitiker nicht für sinnvoll. „Eine allgemeine Mehrwertsteuersenkung auf Gas ist kostspielig und nicht zielgenau“, erklärt Janecek. Mohrs fürchtet einen Effekt, dass die Steuersenkung nicht an die Bürger weitergegeben werden könnte: „Da kommen da nur die gleichen Ärgernisse wie beim Tankrabatt.“ Bei der Umlage sei das einfacher, weil die Senkung dort klar abgrenzbar wäre.

Doch es gibt Stimmen aus der Koalition, die das anders sehen. „Es geht um Entlastungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Alle Instrumente, die dazu beitragen können, gehören auf den Tisch“, sagte Hannes Walter (SPD), Vize-Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, dem Handelsblatt. Walter kann sich sowohl eine Senkung der Gas-Steuern generell als auch bloß auf die Umlage bezogen vorstellen.

Linder hatte an EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni geschrieben und zwei Vorschläge gemacht. Erstens will er die Mehrwertsteuerrichtlinie ändern lassen, um die Ausnahme explizit möglich zu machen. Das würde ein Gesetzgebungsverfahren notwendig machen und damit Zeit in Anspruch nehmen. Offiziell vorgeschlagen werden müsste die Änderung von der EU-Kommission, die dazu allerdings wenig Motivation zeigt. Die Richtlinie sei gerade erst geändert worden, sagte der Sprecher.

Zweitens will Lindner auf Basis von Artikel 395 der Richtlinie eine Ausnahme beantragen. Dieser Paragraf sieht Ausnahmen allerdings nur vor, „um die Steuererhebung zu vereinfachen oder Steuerhinterziehungen oder -umgehungen zu verhindern“. Die Bundesregierung begründet seine Anfrage aber mit der Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die hohen Energiepreise. „Es gibt keine Möglichkeit besteht, diese Art von Abgabe auszunehmen“, sagte der Kommissionssprecher.

„Rechtlich betrachtet geht da gar nichts“, sagte auch der Steuerrechtsexperte Joachim Englisch von der Universität Münster dem Handelsblatt. „Auch bei großzügiger Auslegung lässt sich mit diesem Artikel keine Ausnahme begründen.“

Allerdings gibt es andere Möglichkeiten, ähnliche Effekte zu erreichen. Die Mehrwertsteuer würde rund 0,45 Cent pro Kilowattstunde ausmachen. Wenn der Bundestag Gas zum Heizen zeitweise von der Energiesteuer befreien würde, sparte dies rund 0,55 Cent pro Kilowattstunde.

„In der EU-Richtlinie zur Energiesteuer sind solche Ausnahmen explizit vorgesehen“, sagte Englisch. Entscheiden müssen darüber im Einzelfall die EU-Mitgliedstaaten.

Eine andere Variante wäre, die Mehrwertsteuer auf Gas temporär zu senken. Das kann der Bundestag auch ohne die Zustimmung aus Brüssel tun, wenn der Satz nicht unter 5 Prozent fällt. Für die Bundesregierung wäre der Weg über die Energiesteuerbefreiung teurer. Denn diese kommt ganz dem Bund zugute, während die Mehrwertsteuer zwischen Bund und Ländern aufgeteilt wird.

Ohne Gesetzesänderung würde auf die Gasumlage Mehrwertsteuer von 19 Prozent fällig werden. Das würde bedeuten, dass eine typische Familie mit 18.000 kWh Jahresverbrauch an Gas nicht nur 435 Euro Umlage zahlen muss, sondern zusätzlich rund 93 Euro Mehrwertsteuer. Ein Single käme etwa auf 23 Euro Mehrwertsteuer pro Jahr.

Andere Länder haben weniger Skrupel, gegen die EU-Regeln zu verstoßen. So wird in Tschechien seit 1. Januar 2022 keine Mehrwertsteuer auf Gas und Strom mehr erhoben, obwohl das klar europarechtswidrig ist. Tschechien lässt es einfach auf ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission ankommen.

