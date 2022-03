Gaskrise Notruf aus Brüssel: EU-Kommission fragt bei Industrie die Einsparpotenziale ab

Per Excel-Tabelle ruft die EU-Kommission bei der Industrie Projekte zur Einsparung von Gas, Öl und Kohle ab. Beobachter sehen darin ein Signal der Hilflosigkeit.

Die Behörde von Kommissionspräsidentin von der Leyen fragt Energiesparpotenziale per Excel-Tabelle ab. (Foto: ddp/abaca press) Ursula von der Leyen

Berlin Bei ihrem Ziel, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen möglichst schnell zu reduzieren, setzt die EU-Kommission auf die Unterstützung der energieintensiven Industrie. Die Generaldirektion Binnenmarkt und Industrie der Brüsseler Behörde wendet sich in einem Schreiben an Unternehmen mit hohem Energieverbrauch und bittet sie, alle geplanten Projekte zu melden, die dazu beitragen können, den Verbrauch von Gas, Öl und Kohle zu senken. Sie will sich so einen Überblick über schnell realisierbare Einsparpotenziale machen.

Die Abfrage nimmt Bezug auf den Plan „REPowerEU“, der dazu beitragen soll, die Nachfrage der EU nach russischem Erdgas bereits vor Ende 2022 um zwei Drittel zu verringern und die EU weit vor 2030 unabhängig von russischen Energiequellen zu machen.

Bis Freitag, 1. April, erwartet die EU-Kommission eine Antwort auf ihre Abfrage. Dem Schreiben hängt eine Excel-Tabelle an, die die Unternehmen ausfüllen sollen.