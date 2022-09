Nach Entdeckung dreier Lecks an Nord Stream 1 und 2 sind viele Fragen offen. Was genau ist passiert? Wie war der Angriff möglich? Wer könnte verantwortlich sein?

Seismologen hatten Erderschütterungen in der Nähe der festgestellten Gaslecks registriert. (Foto: AP) Gasleck in Nord-Stream-Pipeline vor Bornholm

Berlin, Düsseldorf, Riga, Stockholm Noch immer sind viele Fragen offen, nachdem drei Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden sind: Was ist passiert? Wie war die Sabotage möglich? Welche Auswirkungen sind auf den Krieg in der Ukraine zu erwarten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

Lecks in Nord-Stream-Pipelines: Was ist passiert?

In den beiden Gasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die von Russland nach Deutschland führen, wurden mindestens drei Lecks entdeckt, wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Sie treten in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen und teils in schwedischen Gewässern auf.

