Gaslieferung Kanadisches Erdgas reicht nur für eine LNG-Exportanlage nach Europa

Erdgas-Tanker in Kanada

Die einzige für den Export geeignete LNG-Anlage ist noch im Bau und liegt an der Westküste.

Ottawa Im Ringen um Alternativen zu russischem Erdgas hat der kanadische Umweltminister Steven Guilbeault die Möglichkeiten für Exporte von Flüssiggas unter anderem nach Deutschland präzisiert. Die kanadische Ostküste verfüge über so viel Gas, dass damit derzeit nur eine Anlage für die Ausfuhr von Flüssigerdgas (LNG) versorgt werden könne, sagte Guilbeault der Nachrichtenagentur Reuters. Der überwiegende Teil der kanadischen Gasproduktion befindet sich in den westlichen Provinzen Alberta und British Columbia. Neue Gaspipelines zu bauen sei nicht sehr realistisch, erklärte der Minister. Am schnellsten könne der Gas-Export nach Europa über eine Anlage des spanischen Unternehmens Repsol in der ostkanadischen Provinz New Brunswick gehen.

Kanada verfügt bisher über keine für Exportzwecke geeignete LNG-Anlage, die einzige im Bau befindliche liegt an der Westküste. Die Repsol-Anlage für den Gas-Import könnte kurzfristig so erweitert werden, dass auch Exporte möglich seien, sagte Guilbeault weiter. Dies könne die Versorgung mittelfristig stärken. „Das ist also ein Projekt, das ziemlich schnell umgesetzt werden könnte, wir sprechen aber immer noch über Jahre.“ Repsol erklärte auf Anfrage, das Unternehmen werde alle Möglichkeiten zum Ausbau des Geschäfts mit der Anlage prüfen. Dazu gehörten auch Ergänzungen für die Gasverflüssigung.

Guilbeault betonte, bei der Erweiterung müssten die kanadischen Gesetze zur Reduzierung von klimaschädlichen Gasen berücksichtigt werden. Kanada hat zwar Europa Unterstützung zugesichert. Zugleich will die Regierung bis 2050 aber auch ihr Netto-Null-Emissionsziel erreichen. Die Genehmigung neuer Anlagen für die Verarbeitung fossiler Energien würde dem zuwiderlaufen. Neben Repsol ist auch das kanadische Unternehmen Pieridae Energy für den LNG-Export im Gespräch. Der Konzern will eine LNG-Anlage in Nova Scotia bauen.

Die kanadische Regierung hat nach eigenen Angaben kürzlich mit europäischen Verbündeten, darunter Spanien und Deutschland, über die Verstärkung von Exporten von der kanadischen Ostküste gesprochen. Guilbeault erklärte, Vertreter Deutschlands hätten in den entsprechenden Unterredungen betont, die neue LNG-Anlage solle weit vor 2050 in eine Wasserstoff-Anlage umgebaut werden.

