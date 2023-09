Gastkommentar Das Ende der humanitären Interventionen?

Die Bilanz der bisherigen Eingriffe der internationalen Gemeinschaft in Krisenländer fällt eher negativ aus. Doch die Zahl der Krisen wird weiter ansteigen, warnt Almut Wieland-Karimi.

In den 1990er und 2000er Jahren gab es so viele humanitäre Interventionen wie niemals sonst. (Foto: AP) US-Militär

Es gibt eine internationale Interventionsmüdigkeit. Das Scheitern in Afghanistan, Libyen und Irak hat zu großer Ernüchterung in den USA und in ihren westlichen Partnerstaaten, gleich welcher politischen Weltanschauung, geführt. Islamistische Gruppierungen haben triumphiert und die Fehlschläge als Ende der westlichen Vorherrschaft gefeiert.

In den 1990er- und 2000er-Jahren gab es so viele humanitäre Interventionen wie niemals sonst: Somalia, Bosnien, Haiti, Kosovo, Afghanistan, Irak und schließlich Libyen im Jahr 2011.

Ihre Bilanz fällt unter dem Strich aber eher negativ aus: Obwohl Bosnien und Kosovo als Erfolg wegen der Eindämmung von Gewalt gelten, sind die Konfliktursachen weiterhin ungelöst.

Irak und Libyen sind instabil und für ihre Einwohner unsicher. Die gewaltsamen Tode von Saddam Hussein und Muammar al-Gaddafi haben nicht die erhoffte Freiheit und Sicherheit gebracht.

Die Machtübernahme wurde den Taliban praktisch auf dem Silbertablett serviert