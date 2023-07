Gastkommentar Warum das „Israel-Modell“ als Sicherheitsgarantie für die Ukraine nicht reicht

Auf dem Gipfel der nordatlantischen Allianz in Vilnius geht es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das Land braucht eine konkrete Nato-Perspektive, meint Liana Fix.

Liana Fix ist Expertin für deutsche und europäische Russlandpolitik und Fellow am Council on Foreign Relations (CFR) in Washington, DC. (Foto: Imago, Mercator) Die Autorin

Der Nato-Gipfel, der am 11. Juli in Vilnius beginnt, wird einer der wichtigsten Gipfel in der Geschichte der nordatlantischen Allianz sein. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie halten wir es mit der Ukraine? Seit dem russischen Angriffskrieg ist klar, dass die Sicherheit der Ukraine auch die Sicherheit Europas betrifft. Aber wie genau sie in Zukunft garantiert werden soll, ist umstritten.

Die erste Variante ist das sogenannte „Israel-Modell“ oder auch, etwas bildhafter, das „Stachelschwein-Modell“. Die Idee dahinter ist, dass eine ukrainische Armee, die konstant westliche Unterstützung und Ausrüstung erhält, die beste Sicherheitsgarantie für das Land darstellt, solange die Kampfhandlungen noch andauern.