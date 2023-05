Gazastreifen Israel: Raketenangriff aus Gazastreifen trotz Waffenruhe

Israel und die extremistische Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben sich auf eine Feuerpause geeinigt.

Es wurde eine Waffenruhe vereinbart. (Foto: AP) Gaza

Gaza, Jerusalem Israel ist nach eigenen Angaben trotz einer geltenden Waffenruhe aus dem Gazastreifen angegriffen worden. Eine Rakete sei am Sonntag von dort abgefeuert und in einer freien Fläche auf israelischem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. In den umliegenden Gegenden ertönten Warnsirenen. Anwohner in Ashkelon und Umgebung hörten Explosionen, wie israelische Medien berichteten. Angaben über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Keine 24 Stunden zuvor war am Samstagabend zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft getreten. Diese hatten sich Kämpfe über fünf Tage geliefert, die sich erst durch die ägyptisch vermittelte Einigung vom Samstag langsam zu beruhigen schienen.

Dschihad-Anführer Sijad al-Nachala erklärte die Kämpfe mit Israel nach Inkrafttreten der Waffenruhe am Abend für beendet. „Unser Volk hat standgehalten und wurde nicht zerschlagen“, sagte Al-Nachala in einer Videobotschaft. „Wir haben ertragen, was wir ertragen haben, um unsere vereinte, starke und unerschütterliche Haltung zu bewahren.“

Israels Nationaler Sicherheitsberater Tzachi Hanegb warnte laut Mitteilung aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass Israel sich im Fall weiterer Angriffe verteidigen werde. Ihm zufolge soll aber „Ruhe mit Ruhe" beantwortet werden. Israel war seit Dienstag in einer großangelegten Militäroffensive gegen den Dschihad im Gazastreifen vorgegangen. Nach Armeeangaben wurden mehr als 420 Stellungen angegriffen und mehrere hochrangige Mitglieder gezielt getötet. Der Dschihad gilt nach der Hamas als zweitstärkste militärische Kraft im Gazastreifen und strebt die Zerstörung Israels an. Die militanten Palästinenser feuerten in den vergangenen Tagen laut Militär mehr als 1400 Raketen und Mörsergranaten Richtung Israel, 1100 davon überquerten die Grenze. Feuerpause dauerte weniger als einen Tag an Im Gazastreifen wurden 33 Menschen getötet, darunter 6 Kinder, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Es gebe 190 Verletzte. Auf israelischer Seite kamen eine Frau und ein palästinensischer Arbeiter aus dem Gazastreifen bei Raketeneinschlägen ums Leben. Laut Rettungssanitätern wurden mindestens 32 Menschen verletzt, weitere Dutzende wegen Angstzuständen behandelt. Am Sonntag schien zeitweise wieder etwas Alltag einzukehren. Im Gazastreifen öffneten Geschäfte, die aus Sorge für Attacken über fünf Tage geschlossen waren. Die Anwohner des schmalen Küstenstreifens feierten die Waffenruhe oder holten Einkäufe der vergangenen Tage nach. Auch der Verkehr setzte wieder regulär ein.