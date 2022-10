 Gazprom: Russland liefert kein Gas mehr nach Italien

Gazprom liefert aber weiterhin Gas nach Österreich aus. Der Staatskonzern erklärt nun ausgerechnet den Betreiber in Österreich für den Lieferstopp verantwortlich.

Italien hatte bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine rund 40 Prozent seines Gases aus Russland erhalten. (Foto: dpa) Hauptsitz des Energiekonzerns Eni in Rom

Rom Russland hat seine Gaslieferungen an Italien vorerst eingestellt. Damit verschärft sich die Energiekrise in Europa erneut. Der russische Konzern Gazprom hat mitgeteilt, dass er kein Gas mehr durch Österreich liefern könne, teilte der italienische Versorger Eni am Samstag mit. Das russische Gas kommt normalerweise an dem italienisch-österreichischen Grenzort Tarvisio in Italien an und wird von dort verteilt.

Gazprom teilte in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit, der Grund für die Einstellung des Gastransports über das Gebiet von Österreich nach Italien sei eine „Ablehnung des österreichischen Betreibers, die Transportnominierungen zu bestätigen.“