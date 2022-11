Geflüchtete Tausende flüchten mit Booten über Ärmelkanal – Briten und Franzosen wollen gemeinsam patrouillieren

Die wachsende Zahl von „Bootsflüchtlingen“ sorgt in London für Zündstoff. Briten und Franzosen wollen kooperieren. Der Streit ist damit aber noch nicht gelöst.

Die Flüchtlinge kommen vor allem aus Albanien, Afghanistan und dem Iran. (Foto: AP) Ein geretteter Mann auf einem Schiff im Ärmelkanal

London Großbritannien und Frankreich haben sich nach einem jahrelangen Streit auf eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Einwanderung durch den Ärmelkanal geeinigt. Das Abkommen sei entscheidend, um „die illegale Migration in kleinen Booten in den Griff zu bekommen“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am Rande des G20-Treffens in Bali. Sunak hatte die Einigung in den vergangenen Tagen nach Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erzielt.

Kern der Vereinbarung ist eine verstärkte Grenzsicherung durch französische Beamte, die von britischen Grenzschützern unterstützt werden sollen. London wird dafür rund 63 Millionen Pfund (etwa 72 Millionen Euro) nach Paris überweisen. Im vergangenen Jahr zahlten die Briten bereits 54 Millionen Pfund dafür, dass die Franzosen ihre Strände besser patrouillieren. Die Zahl der technologisch besser ausgestatteten Grenzwächter soll jetzt von 200 auf 300 aufgestockt werden.