Gegenattacke Ukraine drängt russische Truppen aus Gebieten im Osten zurück: „Das ist erst der Anfang“

Das russische Z an einem Gebäude in der befreiten Stadt Hrakove.

Berlin Es ist ein schwarzer Sonnabend für Russland: Seit der Nacht zum Samstag sind ukrainische Truppen entscheidende Schritte im Nordosten des Landes vorangekommen. Russische Truppen wollen den Rückzug antreten, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Mit Kupjansk und Isjum eroberte die ukrainische Armee binnen Stunden strategisch wichtige Städte zurück, die sie vor Monaten nach wochenlangen, erbitterten Kämpfen an Russland verloren hatte.

Als Antwort auf den Verlust der wichtigen Knotenpunkte für die Nachschublinien seiner im Donbass stationierten Besatzungstruppen feuert Russland zuletzt immer unerbittlicher Artilleriegeschosse und Raketen auf die Millionenstadt Charkiw. Dort sterben jetzt immer mehr Zivilisten in den bombardierten Wohnblocks. Die Ukraine hat allein seit Freitag mehr als 2000 Quadratkilometer an zuvor von russischen Truppen eroberten Gebieten befreit, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Samstagabend .

„Die seit langem erwartete ukrainische Gegenoffensive im Süden hat zwar noch nicht zur Befreiung von Cherson geführt, stellt aber dennoch einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg dar“, meint Pawel Bajew, Politikwissenschaftler am Friedensforschungsinstitut in Oslo. Die Ukraine hatte seit Wochen eine Gegenoffensive im Süden des Landes in Richtung der besetzten Stadt Cherson angekündigt und hat in den vergangenen Tagen mehrere russische Linien im Süden durchbrochen.

Russland hatte nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste und Forschungsinstitute Streitkräfte dort verstärkt und dabei vor allem seine militärischen Kräfte im Nordosten der Ukraine östlich von Charkiw geschwächt. Dort hat die Ukraine nun entscheidende Vorstöße vorgenommen. Bajew spricht bereits von einer „russischen Niederlage“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Fliehende russische Soldaten lassen ihre Panzer stehen

Im Internet kursierende abgefangene Telefonate russischer Soldaten belegen, dass die russischen Streitkräfte an den Frontlinien im Osten in Auflösung sind. Sie fliehen in Richtung der Gebietshauptstadt Luhansk, hunderte russische Soldaten wurden demnach von der ukrainischen Armee gefangen genommen. Die fliehenden Einheiten hinterlassen ihr schweres Militärgerät, das nun in die Hände der Ukraine fällt. Dagegen behauptete das russische Verteidigungsministerium: „Um Schaden von den russischen Truppen abzuwenden, wurden starke Feuerschläge gegen den Feind unter Einsatz von Flugzeugen, Raketen und Artillerie durchgeführt.“

Die fliehenden Soldaten indes beklagen in Telefonaten mit ihren Frauen, dass sie nicht einmal mehr funktionierende Schutzwesten oder gepanzerte Truppentransporter hätten und zu Fuß flüchten müssten. Und der Führer der selbsternannten „Volksrepublik“ Donezk, Denis Puschulin, räumte auf seinem Telegram-Kanal eine „äußerst schwierige Lage“ ein.

Puschilin soll nach ukrainischen Angaben aus Angst vor dem Fall von Donezk bereits aus dem seit 2014 gehaltenen Gebiet geflohen sein. Andere Kollaborateure, wie der Polizeichef des ebenfalls befreiten Balakleja, sind festgenommen worden. In den Städten und Dörfern um das logistisch wichtige Isjum, für dessen Einnahme die russische Armee mehrere Wochen brauchte, werden die Menschen aufgefordert zu gehen – in Richtung Donezk.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen bei ihrem Vorrücken „auf gezielte Langstreckenangriffe und die Ausnutzung von Schwachstellen in der ohnehin schwachen russischen Verteidigung“, sagte Bajew. Er rechne mit einem „russischen Rückzug aus den offenen Stellungen östlich des Flusses Dnipro“. Der Kreml werde aber verlangen, „dass Cherson um jeden Preis gehalten wird“, so der Militärexperte.

„Putin ist ein schwacher Führer“

Sein Fazit: „Wie andere schwache Führer zieht es Putin vor, schwierige Entscheidungen aufzuschieben – bis es zu spät ist.“ Damit spielt Bajew auf die Frage an, ob Wladimir Putin, angesichts der dramatischen Rückschläge nun doch eine Generalmobilmachung anordnet. Also den Krieg massiv eskaliert. Bisher war Putin vom Ausrufen des Kriegsrechts zurückgeschreckt, denn kaum junge Russen wollen in einen Krieg im Nachbarland ziehen. Doch Verpflichtung von Freiwilligen verläuft schleppend. Putin redet in Russland bisher noch immer von einer „Spezialoperation in der Ukraine“ und lässt die Verwendung des Wortes „Krieg“ mit bis zu 15 Jahren Haft bestrafen.

„Dies ist nur der Anfang“, sagte Michail Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, über die Gegenoffensive der ukrainischen Armee. Sie rücke „gleichzeitig in Dutzende Richtungen“ vor: Von Cherson im Süden entlang des Donbass bis hinauf ins Gebiet vor Charkiw.

Gut sechs Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist der blutige Konflikt zu einer vertrauten Kulisse für das Leben im Aggressorland geworden. Die Russen sehen den Krieg als „nur eine weitere Pandemie“ – eine Krise, die überstanden werden muss, und dann wird sich alles wieder normalisieren, so Andrej Kolesnikow von der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace und Denis Wolkow, Direktor des russischen nichtstaatlichen Meinungsforschungsinstituts Lewada Center, in ihrer jüngsten Studie. Die Zahl der Kriegsgegner in Russland sei von 14 auf 20 Prozent von März bis Juni gestiegen. Es sei bisher nicht zu erwarten, dass es in Zukunft eine groß angelegte Antikriegsbewegung geben werde.

Selenski bat in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den lange geforderten Visumsstopp für Russen einzuführen – wegen der weiter dramatischen Lage am von russischen Truppen besetzten größten Atomkraftwerk in Europa, dem AKW in Saporischschja. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sicherte der Ukraine bei einem überraschenden Kiew-Besuch am Samstagsabend weitere deutsche Unterstützung zu: „Denn ganz Europa weiß, dass die Ukraine unsere Friedensordnung verteidigt.“

Mehr: Die Lage am Abend.