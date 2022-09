Geldpolitik Chefin der russischen Zentralbank signalisiert Ende der Leitzinssenkungen

Die russische Notenbank hat den Leitzins auf 7,5 Prozent gesenkt und damit die Erwartungen der Analysten erfüllt. Zugleich signalisierte Elwira Nabiullina ein Ende der Senkungen.

Die Präsidentin der russischen Zentralbank hatte zuletzt am 22. Juli eine Senkung des Leitzinses verkündet. (Foto: Reuters) Elwira Nabiullina beim Sankt Petersburger Wirtschaftsforum

Riga Die russische Notenbank stemmt sich mit einer weiteren Leitzinssenkung gegen die Rezession. Sie kappte den Leitzins am Freitag um 0,5 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Es war bereits der sechste geldpolitische Schritt nach unten in diesem Jahr, allerdings der kleinste seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar.

Die Chefin der Notenbank Elwira Nabiullina signalisierte zudem ein baldiges Ende der Leitzinssenkungen. „Höchstwahrscheinlich neigt sich der Leitzinsanpassungszyklus nun dem Ende zu“, sagte sie in einer Pressekonferenz am Freitag in Moskau. Man wolle ab jetzt „einen neutralen geldpolitischen Kurs bewahren“. Inflationsrisiken nähmen derzeit zu, „wir haben jetzt weniger Raum, um den Leitzins zu senken“, so Nabiullina. Vor Kriegsbeginn lag der Leitzins noch bei 9,5 Prozent.