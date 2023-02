Geldpolitik Japans neuer Notenbankchef: Kazuo Ueda hat eine schwierige Mission

Er war einer der geistigen Väter der japanischen Nullzinspolitik. Als Nachfolger von Notenbankchef Haruhiko Kuroda muss er nun deren Ende erfinden.

Kazuo Ueda im Jahr 2016: Er ist einer der bekanntesten Experten in Japan. Dennoch war mit seiner Wahl nicht zu rechnen. (Foto: via REUTERS) Kazuo Ueda

Tokio Geldpolitisch hatte Kazuo Ueda eigentlich schon das Höchste erreicht, was man als Akademiker in Japan erreichen kann. 1998 wurde der theoretische Vordenker der japanischen Nullzinspolitik in den geldpolitischen Ausschuss der Bank von Japan berufen, der die Geldpolitik der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt bestimmt. Am Freitag hat Japans Premierminister Fumio Kishida den ehemaligen Wirtschaftsprofessor der Universität Tokio erneut zum Vordenker gemacht.

Zur Überraschung von Investoren und Beobachtern entschied sich der Regierungschef, den 71-jährigen Ökonomen als Nachfolger des amtierenden Notenbankchefs Haruhiko Kuroda vorzuschlagen, der im April nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet. Ueda wird damit der erste Gouverneur der Bank von Japan seit dem Zweiten Weltkrieg, der aus der Wissenschaft kommt.