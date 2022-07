Geldpolitik Russische Notenbank senkt Leitzins kräftig

Die Inflation in Russland liegt auf sehr hohem Niveau, ist aber tendenziell rückläufig. Nun reagiert die Zentralbank mit einem weiteren Zinsschritt nach unten.

Die russische Zentralbank beschließt die fünfte Zinssenkung in Folge. Zu Kriegsbeginn hatte die Notenbank ihren Leitzins drastisch auf 20 Prozent erhöht, um die Abwertung des Rubels zu stoppen. (Foto: Reuters) Präsidentin der russischen Zentralbank, Elwira Nabiullina

Moskau Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden Sanktionen gegen das Land nochmals deutlich gelockert. Der Leitzins sinkt um 1,5 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Moskau mitteilte. Es ist die fünfte Zinssenkung in Folge. Analysten hatten mit einer Reduzierung gerechnet, allerdings lediglich auf 9,0 Prozent.

Zu Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die Notenbank ihren Leitzins drastisch auf 20 Prozent angehoben, um damit den Sinkflug des russischen Rubels zu stoppen. Mittlerweile ist der Rubel sogar stärker als vor dem Angriff auf die Ukraine, auch aufgrund erheblicher Beschränkungen durch Moskau im Kapitalverkehr.

Die Inflationsrate liegt mit gut 15 Prozent zwar hoch, sie geht aber tendenziell zurück. Die Notenbank hat daher Spielraum, ihren Leitzins zu senken und die Wirtschaft zu entlasten.



