Geldwäsche Wie Lindner mit einer neuen Behörde große Geldwäscher fassen will

Im Kampf gegen Geldwäsche sind die Kompetenzen bislang zersplittert. Der Finanzminister will das ändern und Kriminelle zentral verfolgen lassen.

Der Finanzminister plant drei Säulen im Kampf gegen die Geldwäsche. (Foto: IMAGO/photothek) Bundesfinanzminister Christian Lindner

Berlin Geldwäsche ist in Deutschland seit Jahren ein großes Problem. Die Bundesrepublik gilt sogar als „Geldwäsche-Paradies“. Christian Lindner (FDP) will mit das nun mit einer großen Reform ändern: Der Bundesfinanzminister will ein Bundesfinanzkriminalamt aufbauen und die Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland damit neu organisieren.

„Wir werden die essenziellen Kernkompetenzen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und für die Sanktionsdurchsetzung unter einem Dach bündeln“, heißt es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Papier aus dem Bundesfinanzministerium.

Der Anlass, die Behörde zu gründen, ist ein neuer Bericht der sogenannten Financial Action Task Force (FATF). Darin untersuchen internationale Experten alle zehn Jahre, wie effizient Geldwäsche in einem Land bekämpft wird. Den neuen Bericht über Deutschland will die FATF an diesem Freitag veröffentlichen. Dieser dürfte wenig schmeichelhaft ausfallen.