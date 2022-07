Gemeinsame Sicherheitsinteressen Das Ende einer Erzfeindschaft: Saudi-Arabien und Israel rücken zusammen

Tel Aviv Noch bevor US-Präsident Joe Biden am Freitag in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschiddah ankommt, hat er von Kronprinz Mohammed bin Salman ein Geschenk erhalten. Saudi-Arabien öffnet seinen Luftraum für alle Airlines. Davon profitiert Israel, der engste US-Verbündete im Mittleren Osten, weil die Flugzeiten für Destinationen wie Indien oder China kürzer werden.

Die USA hatten über dieses Abkommen monatelange Geheimverhandlungen geführt. Es gilt als bedeutender außenpolitischer Erfolg Bidens, da es eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Jerusalem einleiten könnte. Israels Regierung hofft, dass sich Saudi-Arabien Golfländern wie Bahrain und den Arabischen Emiraten anschließen wird, die in Tel Aviv mit Botschaften vertreten sind.

Finanzminister Avigdor Lieberman denkt bereits laut über einen gemeinsamen Markt mit Saudi-Arabien nach. Der „Sandvorhang“ würde dann fallen, der Israel von regionalen Partnern trennt, schwärmt Jon Medved, CEO von OurCrowd, eine der größten Wagniskapital-Plattformen mit Sitz in Jerusalem.

Dass Biden nach seinem zweitägigen Besuch in Israel am Freitag direkt von Tel Aviv nach Saudi-Arabien fliegt, symbolisiert das neue Klima, das sich im Mittleren Osten anbahnt. Dabei geht es vor allem um gemeinsame Sicherheitsinteressen. Washington, Riad und Jerusalem eint die Angst vor dem iranischen Atomprogramm, das sie als ernsthafte Gefahr werten. Angesichts der Bedrohungen durch den Iran wiederholte Biden in Jerusalem das „unerschütterliche Engagement“ der USA für Israels Sicherheit.

Biden und Israels Premier Jair Lapid unterschrieben eine gemeinsame Erklärung, wonach der Iran „niemals“ Atomwaffen haben werde. Nicht einig sind sie sich allerdings bei den Methoden. Biden preist den Dialog als besten Weg, um Teherans Atomambitionen zu unterbinden.

Zu Gewalt würde er nur als letztes Mittel greifen, sagte er kurz vor Ankunft in Tel Aviv in einem Interview mit der israelischen Fernsehstation Channel 2. Lapid sieht das anders: Der einzige Weg, die atomare Aufrüstung Teherans zu stoppen, sei eine „glaubwürdige militärische Drohung“.

In Saudi-Arabien warten schwierige Gespräche auf Biden. Während des Wahlkampfes hatte er MBS, wie der Kronprinz genannt wird, als „Paria“ bezeichnet, weil er die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi in Auftrag gegeben habe. Doch der 79-jährige Präsident ist Realpolitiker und hat eine klare Agenda, wenn er den 35-jährigen Kronprinzen trifft. Biden hofft, dass die Saudis mit einer Erhöhung der Fördermenge zur Beruhigung der Ölmärkte beitragen werden, was ihm innenpolitisch nützen würde.

Das Königreich hat jedoch andere Interessen. Es hofft auf Sicherheitszusagen. Es strebe wie Israel angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den Iran und dessen Stellvertreter umfassende Garantien für ein starkes amerikanisches Engagement in der Golfregion und für die Sicherheit Saudi-Arabiens an, sagt Amos Yadlin, der frühere Chef des israelischen militärischen Geheimdienstes.

Im Hintergrund stehe das saudische „Trauma“ des vernichtenden iranischen Angriffs auf die Ölinfrastruktur des Königreichs vor drei Jahren und die zögerliche Reaktion der damaligen Regierung unter Donald Trump. Sicherheitszusagen werde MBS allerdings nicht zum Nulltarif erhalten, so Yadlin. Biden werde Riad auffordern, zu China auf Distanz zu gehen, nachdem sich die beiden Länder in letzter Zeit angenähert haben.

Heißes Geschäft 647.000 Tonnen Öl hat Saudi-Arabien von April bis Juni über russische und estländische Häfen bezogen.

Ob die „Pilgerreise Bidens“ (Wall Street Journal) nach Saudi-Arabien ein Erfolg sein wird, ist derzeit unsicher. MBS hat in letzter Zeit engere Beziehungen zu Russland gesucht, nachdem er von Trump enttäuscht worden war.

Der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien hat seine Ölimporte aus Russland zur Stromgewinnung im zweiten Quartal mehr als verdoppelt. Dass dies am Tag bekannt wurde, an dem Biden in Saudi-Arabien erwartet wird, ist wohl kein Zufall. Putin und MBS stehen sich nahe. Vor sechs Jahren hatte er Moskau persönlich davon überzeugt, die russische Ölproduktion mit der Opec zu koordinieren, um die Ölpreise anzuheben, die sich damals auf einem Rekordtief befanden, meint das WSJ.



Biden bezahlt für seinen Besuch bei MBS einen hohen innenpolitischen Preis. Seine Regierung steht unter dem Druck von Progressiven und Menschenrechtsverfechtern, weil er den „Paria“ MBS nach Jahren des Krieges im Jemen besucht, den die Vereinten Nationen als „schlimmste humanitäre Krise der Welt“ bezeichnet haben.

Während seines Aufenthalts in Saudi-Arabien wird Biden am Samstag zu einem Gipfeltreffen mit dem Golf-Kooperationsrat in Jeddah zusammenkommen. Zu den Gesprächsthemen dürfte der Krieg im Jemen gehören, zudem die regionalen und nuklearen Aktivitäten des Iran, das Tauwetter zwischen Israel und den arabischen Staaten sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der regionalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Biden dürfte auch hier an die Preisentwicklung in den USA denken und den Golf-Kooperationsrat ermutigen, seine Ölproduktion zu erhöhen.

