Geokonflikt Taiwan: Acht chinesische Militärflugzeuge überqueren Grenzlinie

Nach taiwanesischen Angaben hat China die inoffizielle Grenze des Landes missachtet. Nahe der Grenze wurden mehrere Kampfjets und auch vier chinesische Kriegsschiffe gesichtet.

China hat in den vergangenen Wochen den militärischen Druck auf Taiwan erhöht. (Foto: dpa) Chinesisches Kampfflugzeug über dem südchinesischen Meer

Taipeh Acht chinesische Militärflugzeuge haben am Dienstag nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen China und Taiwan gilt. Insgesamt 24 chinesische Flugzeuge, darunter Kampfjets und Bomber, seien am Dienstagmorgen ab etwa 8 Uhr Ortszeit in der Nähe von Taiwan gesichtet worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit. Zudem seien auch vier chinesische Kriegsschiffe gesichtet worden.

China hat in den vergangenen drei Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Der Status Taiwans, das nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China.

Für China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik China an und ist seit 1949 selbstverwaltet. Damals besiegten die Kommunisten von Mao Zedong im chinesischen Bürgerkrieg die nationalistischen Kuomintang unter Chiang Kai-shek, die sich daraufhin auf die Insel Taiwan zurückzogen und dort jahrzehntelang autoritär herrschten.