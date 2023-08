Geopolitik China sieht Bündnis aus Japan, Südkorea und USA als „Mini-Nato“

Einst Feinde, nun Partner: Japan und Südkorea haben mit den USA ein Bündnis gegen China geschlossen. Die Länder planen Militärmanöver und Exportkontrollen. Der Rivale reagiert mit harter Kritik.

US-Präsident Biden (M.) mit seinen Kollegen Yoon Suk Yeol (l.) aus Südkorea und Fumio Kishida aus Japan. (Foto: ddp/Sipa USA) Treffen in Camp David

Tokio In Camp David haben sich schon oft zerstrittene Führer die Hände gereicht. Nun wählte US-Präsident Joe Biden den Landsitz für den neuesten Coup in seiner Chinastrategie: Am Freitag empfing er den japanischen Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol.

Dort legten die politischen Führer jahrzehntelange Streitigkeiten über Japans Eroberungsgeschichte beiseite. Stattdessen wollen sie mit den USA sicherheitspolitisch gemeinsame Sache gegen China und Nordkorea machen und in wichtigen Wirtschaftsbereichen wie der Batterie- und Chipindustrie sowie der Künstlichen Intelligenz enger zusammenarbeiten.

Biden sprach euphorisch vom Beginn einer neuen Ära: „Wir haben Geschichte geschrieben.“ Von nun an würden sich die Führer und ihre Kabinettsmitglieder regelmäßig abstimmen, „nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr, für immer“.