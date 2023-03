Im globalen Süden wächst die Unzufriedenheit über Chinas Seidenstraßen-Initiative. Für Europa ist es eine Chance, verlorenen Einfluss zurückzugewinnen.

Ständig Probleme. (Foto: IMAGO/Xinhua) Coca Codo-Staudamm in Ecuador

Brüssel, Berlin Ein Datenkabel zwischen Europa und Nordafrika, ein Klärwerk in Guatemala, eine Windfarm in Vietnam: Mit Infrastrukturvorhaben wie diesen will die Europäische Union verlorenen internationalen Einfluss zurückgewinnen – und ein Gegenangebot zur Seidenstraßeninitiative Chinas schaffen.

