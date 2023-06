 Geopolitik: EU stellt Anti-China-Pläne vor

Mit einer Strategie für Wirtschaftssicherheit will die EU den Systemrivalen China eindämmen. Doch in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten ist die Skepsis groß.

Die EU-Kommissionspräsidentin warnt: Die Welt habe sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Brüssel Die EU hat erstmals eine Strategie zur Wirtschaftssicherheit veröffentlicht. Das 15-seitige Papier der EU-Kommission richtet sich vor allem gegen China, auch wenn das Land nicht explizit erwähnt wird. Der Leitgedanke ist simpel: Europa darf nicht dazu beitragen, die Volksrepublik militärisch zu stärken – und soll im Krisenfall nicht erpressbar sein.

Die Welt habe sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag in Brüssel. Die neuen geopolitischen Entwicklungen hätten Verwundbarkeiten der europäischen Volkswirtschaften aufgedeckt.

Deshalb hält die Kommission nun ein „Derisking“ der Lieferketten für notwendig. Auf drei Feldern will die Behörde Europas Abhängigkeit von China verringern: