Geopolitik Gemeinsame Gegner schweißen Südkorea und Japan zusammen

Nach langer diplomatischer Pause arbeiten Japan und Südkorea wieder zusammen. Die Nachbarn wollen vor allem in der Sicherheitspolitik enger kooperieren. Doch es gibt viele historische Wunden.

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida entzündet bei seinem Besuch in Südkorea Räucherstäbchen auf Koreas Nationalfriedhof. (Foto: IMAGO/Kyodo News) Erinnerung an Japans Eroberungsgeschichte

Tokio Nach zwölfjähriger Pause kommt die Diplomatie zwischen den zerstrittenen US-Alliierten Südkorea und Japan wieder in Gang. Am Sonntag traf der japanische Regierungschef Fumio Kishida in Seoul Südkoreas Präsidenten Yoon Suk Yeol zum zweiten bilateralen Gipfel in zwei Monaten. Und der dritte folgt auf dem Treffen der sieben traditionellen Industrienationen (G7) in Hiroshima, der kommende Woche stattfinden wird.

In der Heimat Kishidas werden sie vertiefen, was sie am Sonntag in Südkoreas Hauptstadt bereits diskutierten: Sicherheitsfragen wie Nordkoreas Atomprogramm und Chinas wachsende Macht in der Region sowie eine engere Kooperation in der Chipindustrie. Südkorea ist einer der wichtigsten Lieferanten von Chips für die Welt, aber auch für China.

„Wir sind an einem historischen Wendepunkt“, begründete Südkoreas Präsident Yoon das plötzliche Aufflammen der regen Gipfeldiplomatie. Kishida stimmte zu: „Die regionale Sicherheitslage ist sehr schwierig“, sagte der Japaner. Daher seien enge Beziehungen untereinander und mit dem gemeinsamen Verbündeten USA „sehr wichtig“.