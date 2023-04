 Geopolitik: Kanadas Regierungschef Trudeau: Chinesisches Lithium wird wegen Sklavenarbeit billiger bleiben

Justin Trudeau nennt mehrere Gründe, warum Lithium in seinem Land teurer abgebaut wird als in China. Der Rohstoff ist unter anderem für die Batterien von E-Autos wichtig.

Der kanadische Premier setzt auf die heimische Rohstoffwirtschaft. (Foto: IMAGO/ZUMA Press) Justin Trudeau beim Council on Foreign Relations in New York

New York Der billigere Preis für Lithium aus China geht nach Darstellung von Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau auf Zwangsarbeit zurück. „Wenn wir ehrlich sind, in Kanada produziertes Lithium wird teurer sein, weil wir keine Sklavenarbeit einsetzen“, sagte Trudeau am Freitag vor der Denkfabrik Council on Foreign Relations in New York.

Trudeau führte zudem Umweltschutz, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern, die Zahlung von existenzsichernden Löhnen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards als weitere Gründe auf. Eine Stellungnahme Chinas lag zunächst nicht vor.

Nach den Lieferschwierigkeiten in der Coronavirus-Pandemie will Kanada stärker auf einheimische Ressourcen zurückgreifen. China ist der weltweit führende Hersteller von Lithium, das unter anderem in Batterien von E-Autos verwendet wird.

Auch die USA werfen China den Einsatz von Zwangsarbeit etwa im Bergbau vor. Einem Bericht des US-Arbeitsministeriums zufolge werden auch die meisten Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo von chinesischen Firmen betrieben, finanziert oder sind in deren Besitz. Dabei werde auf Kinderarbeit zurückgegriffen. Mehr: Der widersprüchliche China-Kurs der USA