Vor dem Treffen der EU-Finanzminister geht Bruno Le Maire auf Distanz zu Christian Lindner. Einig sind sich die Staaten hingegen, das EU-Budget nicht zu erhöhen.

Der französische Finanzminister hatte Lindner jüngst beim informellen Ministertreffen in Stockholm indirekt kritisiert und ihm „alte Ideen“ vorgeworfen. (Foto: AP) Bruno Le Maire

Luxemburg Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire fordert eine ambitionierte Reform der EU-Schuldenregeln, um die Produktivität und das Wachstum in Europa anzukurbeln. „Wir brauchen gewaltige Investitionen in generative Künstliche Intelligenz, in Halbleiter, in Supercomputer, wenn wir erfolgreich sein wollen“, sagte Le Maire im Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen.

Alle Mitgliedstaaten müssten die Möglichkeit haben zu investieren, um sich für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu rüsten. „Vergessen Sie nie, dass der Stabilitätspakt ein Mittel zum Zweck ist und kein Selbstzweck“, mahnte Le Maire. Deshalb müssten die Europäer die richtige Balance zwischen Schuldenabbau und Investitionen finden.

