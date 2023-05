Geopolitik Melonis China-Dilemma: Bleibt Italien Teil von Pekings Seidenstraße?

Bald läuft der Seidenstraßen-Deal zwischen Italien und China aus. Noch hat die Regierungschefin nicht entschieden, ob sie dabei bleibt. Dabei warten die G7-Partner auf ein klares Signal.

Die italienische Regierungschefin will China keinen Zugriff auf wichtige Infrastruktur geben, gleichzeitig aber auch die Beziehungen nicht gefährden. (Foto: IMAGO/ZUMA Press) Giorgia Meloni und Xi Jinping beim G20-Gipfel im November 2022 auf Bali

Rom Kevin McCarthy wollte in Rom nicht nur über die „exzellenten bilateralen Beziehungen“ zwischen den USA und Italien sprechen. Auf seiner ersten Reise als frisch gewählter Sprecher des US-Repräsentantenhauses hatte der Republikaner auch einen eindringlichen Wunsch an die Regierung in Rom, der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unter Druck setzt: Italien ist das einzige G7-Land, das Chinas Seidenstraßen-Initiative beigetreten ist – und soll das Abkommen nach Willen der Amerikaner so schnell wie möglich wieder verlassen.

Die Belt-and-Road-Initiative (BRI) ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt, das China 2013 ausgerufen hat. Bislang haben mehr als 150 Länder ihre Zusammenarbeit signalisiert, allein innerhalb der EU gibt es 14 Abkommen. China geht es um Investitionen in die Bereiche Energie, Technologie und Infrastruktur. In Italien schielt das Land vor allem auf Häfen und große Bauaufträge.