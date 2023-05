Westliche Länder wollen sich aus ihrer Abhängigkeit von China befreien. Vorbild kann dabei der Gastgeber des diesjährigen G7-Gipfels Japan sein.

Der Bundeskanzler will sich beim G7-Gipfel mit den anderen Teilnehmern dem Thema Wirtschaftssicherheit widmen. (Foto: dpa) Olaf Scholz bei seiner Ankunft in Hiroshima

Hiroshima, Brüssel Die japanische Polizei hat alle Straßen abgeriegelt, als Kanzler Olaf Scholz in Hiroshima am Donnerstagnachmittag zum G7-Gipfel eintrifft. Alle drei Meter stehen über Kilometer hinweg in weiß gekleidete Polizisten, die die Straßen bewachen.

Der Einsatz der Polizisten mag ineffizient wirken, doch ansonsten kann Scholz viel von den Gastgebern des diesjährigen G7-Gipfels lernen.

Japan gilt als Vorbild in Sachen geopolitische Zeitenwende. Ob beim Thema Wirtschaftssicherheit oder bei Rohstoffen, die Regierung in Tokio hat früher als andere erkannt, dass China sich wandelt, aber nicht öffnet – und eine neue globale Ordnung anstrebt.

„Japan folgt da lange schon einem strategischen Ansatz. Ich bin überzeugt, davon können wir einiges lernen“, sagte SPD-Kanzler Scholz kürzlich in einem Handelsblatt-Interview.

