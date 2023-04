Geopolitik Xi lehnt Beitritt Chinas zu Lulas „Friedensclub“ ab

Salvador, Peking Gern hätte es Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gesehen, wenn Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva schon vor drei Wochen zum Auftakt des derzeitigen politischen Besuchsreigens nach Peking gekommen wäre. Hätte er auf diese Weise doch den Europäern noch deutlicher signalisieren können, dass China Alternativen hat.

Doch wegen einer Lungenentzündung musste Lula seine Reise in die Volksrepublik verschieben. Nun reiht er sich nach Spaniens Premier Pedro Sanchez, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein.

Trotzdem ist Lula für Xi „nicht nur ein weiteres Staatsoberhaupt, das nach Peking pilgert“, betont Alicia Garcia Herrero, Chefvolkswirtin für den Asien-Pazifik-Raum bei der französischen Investmentbank Natixis.

Brasilien sei angesichts der Größe und der strategischen Lage ein sehr wichtiger Spieler, „um das Gleichgewicht zugunsten eines geeinten globalen Südens zu kippen, der bereit ist, Chinas globaler Führung zu folgen“.

Xi rief Lula bei dem gemeinsamen Treffen am Freitag dazu auf, die „Entwicklung des globalen Regierungssystems in eine gerechtere und vernünftigere Richtung zu fördern“, welches die gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer aufrichtig verteidige. Lula sagte chinesischen Angaben zufolge zu, die Beziehung zu China zu vertiefen.

Zum Auftakt seiner dreitägigen China-Reise hatte Lula bei einer Rede am Donnerstag die Entwicklungsländer dazu aufgerufen, im internationalen Handel auf die Ablösung des US-Dollars durch ihre eigenen Währungen hinzuarbeiten.

„Jede Nacht frage ich mich, warum alle Länder ihren Handel auf den Dollar stützen müssen“, sagte er bei einer Rede in der New Development Bank in Schanghai, die als „BRICS-Bank“ bekannt ist. Beim chinesischen Publikum kam dies gut an. Seine Forderung unterstützt die Bemühungen Pekings, die Dominanz des Dollars im globalen Handel zu beenden.

In der vergangenen Woche hatte Brasilien angekündigt, eine lokale Infrastruktur einzurichten, um Transaktionen in der chinesischen Währung Renminbi abzuwickeln. Allerdings gebe es bislang weltweit nur 20 Renminbi-Clearingzentren, sagt Ökonomin Garcia Herreo. Dadurch werde die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung „nicht wirklich beeinträchtigt“.

Lula kann China nicht für „Friedensclub“ gewinnen

Lulas Hoffnung, Xi für seinen „Friedensclub“ unabhängiger Mächte zu gewinnen, die im Ukrainekonflikt vermitteln sollen, hat sich nicht erfüllt. In der offiziellen chinesischen Stellungnahme heißt es lediglich, man sei sich „einig, dass Dialog und Verhandlungen der einzig richtige Weg sei, um die Krise in der Ukraine zu lösen“.

Gemeinsam riefen die beiden Staatsoberhäupter demnach andere Länder dazu auf, eine konstruktive Rolle bei der Lösung des Konflikts zu spielen. Konkrete Vorschläge wurden dabei nicht gemacht.

Die chinesische Staatsführung hält damit unbeirrt an ihren bisherigen Positionen fest. Sie bekennt sich trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine zu ihrer engen Partnerschaft mit Russland.

Der brasilianische Präsident wollte die Peking-Reise eigentlich nutzen, sein außenpolitisches Profil zu schärfen: Lula will eine wichtige geopolitische Rolle spielen. Er positioniert Brasilien wieder als Klimaschützer, nachdem sein Vorgänger Jair Bolsonaro ein Umweltdesaster hinterlassen hatte. Lula hofft darauf, dass er auf dieser Grundlage wieder auf Augenhöhe mit den Weltmächten verhandeln kann.

>>Lesen Sie auch: Lula 100 Tage im Amt: Deutsche Industrie setzt auf Comeback Brasiliens

„Brasilien will wieder als weltweiter Akteur auftreten oder etwa bei den BRICS-Staaten moderieren“, sagt Oliver Stuenkel, Professor für Internationale Politik an der Fundação Getúlio Vargas Universität in São Paulo. „Brasiliens neutrale Position ist dabei eine Verhandlungsstrategie.“

Wirtschaftlich verlief die Reise für Lula eher enttäuschend. Brasiliens Präsident war mit der größten Delegation seit Langem angereist: Acht Minister, über 200 Unternehmer, zwei Dutzend Kongressmitglieder und Gouverneure begleiteten ihn. Doch die gemeinsamen Vereinbarungen blieben vage.

Brasilien ist ein wichtiger Rohstofflieferant Chinas

Dabei ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Brasiliens wichtigster Handelspartner. In Lulas ersten zwei Amtszeiten stieg China von 2003 bis 2009 vom unbedeutenden zum dominierenden Handelspartner auf.

Ein Viertel des gesamten brasilianischen Außenhandels wird heute mit China abgewickelt. Vor allem Soja, Eisenerz und Öl exportierten die Südamerikaner nach Fernost. Brasiliens Agrarindustrie ist wichtig für die Versorgung Chinas mit Lebensmitteln. Auch für Rindfleisch und Mais hat China kürzlich den Markt für brasilianische Einfuhren weiter geöffnet.

Brasilien stört jedoch, dass die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern asymmetrisch sind. Das Land hat zwar einen Handelsbilanzüberschuss mit China. Die mit Abstand größte südamerikanische Ökonomie exportiert rund 50 Prozent mehr nach Asien als umgekehrt. Doch es sind vor allem Rohstoffe.

Das wollte Lula auf seiner China-Reise ändern. Im Vorfeld war von Wasserstoffprojekten und der Zusammenarbeit bei Satelliten die Rede. Auch der brasilianische Flugzeugbauer Embraer sollte besseren Zugang in China bekommen. Doch bislang wurden lediglich 15 Absichtserklärungen unterzeichnet.

Auch über einen möglichen Beitritt zu Chinas Vorzeige-Infrastrukturprojekt, der Seidenstraßeninitiative BRI, gab es keine Einigung. Brasilien ist damit einer der letzten Staaten Südamerikas, die nicht an BRI beteiligt sind.

Bisher waren staatliche Projekte zwischen China und Brasilien allerdings auch wenig erfolgreich: Es gibt einen großzügig mit Finanzmitteln bestückten binationalen Infrastrukturfonds, der jedoch bisher kaum genutzt wurde. Immer wieder haben chinesische Staatsunternehmen Projekte in Brasilien angekündigt, die dann jedoch in der Bürokratie stecken blieben.

Erfolgreicher sind Investitionen, bei denen chinesische Konzerne Unternehmen bei Privatisierungen oder Konzessionen erwarben. So dominieren chinesische Energiekonzerne heute die Stromerzeugung und Verteilung im Bundesstaat São Paulo.

Mehr: Gemeinsam dem Westen die Stirn bieten – Wie China die BRICS-Staaten bei einer Blockbildung vereinnahmen will.