Geopolitik Zwei Länder, zwei Systeme: Darum geht es im Taiwan-Konflikt

Nancy Pelosi, die Nummer drei der USA, wird wohl trotz Drohungen aus China den demokratischen Inselstaat Taiwan besuchen. Warum das so bedeutsam ist. Ein politischer Crashkurs.

Berlin Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird laut Vertretern aus den USA und Taiwan am Dienstagabend in Taiwan erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht.

Pelosi würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedroht wurden. China hatte bereits am Samstag Militärübungen in der Taiwan gegenüberliegenden Provinz Fujian durchgeführt.

Auf dem öffentlich gemachten Plan für Pelosis Indopazifik-Reise, zu der sie am Freitag aufbrach, war der Inselstaat nicht erwähnt worden. Das könnte aber eine taktische Auslassung gewesen sein, um dem Besuch keinen unnötig riskanten offiziellen Charakter zu verleihen.

