Geopolitische Spannungen Bericht: Chef des US-Repräsentantenhauses McCarthy will Taiwans Präsidentin treffen

Trotz chinesischer Drohungen hat US-Spitzenpolitiker McCarthy wohl Taiwans Präsidentin zu einem US-Besuch eingeladen. Eine Reise des Republikaners nach Taiwan ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Sprecher des US-Repräsentantenhauses,Kevin McCarthy

Washington US-Spitzenpolitiker wollen ungeachtet chinesischer Warnungen weiter Kontakte mit Vertretern Taiwans pflegen. Der Präsident des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy wolle sich in den kommenden Wochen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA treffen, sagte zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters. Tsai sei eingeladen worden, in der Ronald Reagen Präsidenten-Bibliothek ein Vortrag zu halten. Auch eine Reise McCarthys nach Taiwan werde nicht ausgeschlossen.

Zuletzt hatte der chinesische Topdiplomat Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Westen vor einer Aufwertung Taiwans in seiner Außenpolitik gewarnt. Jede Verletzung der Ein-China-Politik oder der Versuch, zwei Chinas zu schaffen, sei eine große Verletzung der territorialen Souveränität Chinas, hatte der frühere Außenminister gesagt.

Die Spannungen zwischen den USA und China hatten sich vergangenen August verschärft, als die Vorgängerin an der Spitze des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan einen offiziellen Besuch abstattete. China wertete das als Provokation und Versuch, eine Unabhängigkeit Taiwans zu stärken.

Taiwan beharrt auf seiner Unabhängigkeit, China betrachtet die Insel dagegen als Teil seines Territoriums. Seit geraumer Zeit nehmen die Spannungen zu. Die Volksrepublik ist unter anderem verstärkt militärisch präsent in der Taiwanstraße, einer Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der Insel. Mehr: USA liefern Waffen für 619 Millionen US-Dollar an Taiwan – China protestiert