Geopolitische Spannungen Xi Jinping reist nach Russland – Neue Gespräche über Partnerschaft

Bei den Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird es auch um den Krieg in der Ukraine gehen. Im Vordergrund steht aber die Vertiefung der Partnerschaft.

Die beiden Regierungschefs haben kurz vor dem russischen Überfall eine „Partnerschaft ohne Grenzen" geschlossen. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin und Xi Jinping

Peking Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau erwartet. Dabei will er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unter anderem über den Ukraine-Krieg sprechen. Xi wolle sich für den Frieden einsetzen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, ohne die Ukraine namentlich zu erwähnen. Russischen Angaben zufolge soll es jedoch auch um eine „militärisch-technische Zusammenarbeit“ gehen.

Putin und Xi werden am Montag zu einem Vieraugengespräch und einem informellen Abendessen zusammenkommen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Staatsoberhäupter wollten „Fragen der weiteren Entwicklung einer umfassenden Partnerschaft und strategischen Interaktion zwischen Russland und China“ erörtern und „wichtige bilaterale Dokumente unterzeichnen“, heißt es in der Mitteilung des Kremls. Am Dienstag seien Gespräche in einem größeren Kreis vorgesehen, unter anderem mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu.