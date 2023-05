Im Schatten des Ukrainekriegs strebt die große Mehrheit der Georgier in die EU. Sie misstrauen den Verbindungen ihrer Regierung nach Moskau – und fürchten eine neue russische Invasion.

Proteste in Tiflis

Georgien stellt Besucher vor Rätsel. Was man sieht und was man hört, passt nicht zusammen. Das Resümee nach ein paar Tagen in Anlehnung an einen berühmten Filmtitel des Regisseurs Rosa von Praunheim: Nicht die Georgier sind pervers, sondern die Situation, in der sie leben.

Die Landeshauptstadt Tiflis ist voller Graffiti mit unzweideutigen Botschaften: „Never back to the USSR“ und „Putin = Killer“ steht in Rot auf Hauswänden, flankiert von den blau-gelben Farben der Ukraine und EU-Fahnen mit dem goldenen Sternenkranz. Ob gesprayt oder als Stoffflaggen, die im Wind wehen: Sie sind so omnipräsent im Stadtbild wie die nationale Fahne mit den fünf roten Kreuzen auf silbrig-weißem Grund.

Umfragen bestätigen die pro-europäische Ausrichtung der kleinen, an Russland grenzenden Republik im Südkaukasus. Die EU genießt dort ein höheres Ansehen als in den meisten EU-Staaten. Über 80 Prozent der Bürger wollen ihr beitreten.

Agentengesetz nach russischem Vorbild

