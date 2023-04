Gefängnis oder Weißes Haus? – Trump will sich in die Präsidentschaft retten

Bereits am Montag soll Donald Trump in New York eintreffen, eine Festnahme wird am Dienstag erwartet. Der Fall stürzt die USA in rechtliches Neuland.

02.04.2023 - 18:00 Uhr