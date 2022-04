Geplanter Angriff am ersten Kriegstag Russische Truppen kamen Selenski offenbar sehr nah

Seine Beschützer sollen kurz nach Kriegsbeginn einen Angriff auf Selenski und seine Familie vereitelt haben. Der ukrainische Präsident erhielt demnach sogar ein Sturmgewehr.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski war offenbar bereits am ersten Kriegstag in Gefahr. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Berlin Die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin kamen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und seiner Familie einem Medienbericht zufolge bereits am ersten Tag des Angriffskriegs sehr nah. Das berichtet Reporter Simon Shuster in der Titelstory des neuen „Time“-Magazins, wofür dieser Selenski im April zwei Wochen lang in dessen Kriegsalltag begleitet hat.

Berichte über vereitelte Angriffe auf Selenski gab es bereits kurz nach Beginn des Krieges. Der „Time“ berichtete Präsidentenberater Oleksiy Arestovych, der für den ukrainischen Militärgeheimdienst arbeitete, nun aber, dass die russischen Truppen sogar schon am 24. Februar versuchten, Selenski und dessen Familie zu töten oder festzunehmen.

Die ukrainischen Streitkräfte sollen demnach zwei russische Versuche vereitelt haben, das Präsidialamt in der Bankova-Straße inmitten des Regierungsviertels zu stürmen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen