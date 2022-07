Geteiltes Land Projekt Wiedervereinigung: Südkorea hebt Bann gegen Kims Medien auf

Tokio Südkoreas neue konservative Regierung bricht ein Tabu: Präsident Yoon Suk Yeol plant, den bisher blockierten Zugang zu nordkoreanischen Fernsehsendern, Zeitungen und anderen Medien schrittweise aufzuheben. Damit wolle die Regierung das gegenseitige Verständnis zwischen Nord- und Südkorea fördern, um eine Wiedervereinigung vorzubereiten, erklärten Beamte des südkoreanischen Vereinigungsministeriums.

Tatsächlich greift das nationale Sicherheitsgesetz von 1948 bisher hart in die Informationsfreiheit der südkoreanischen Bürger ein. Aus dem Inland können sie nicht einfach direkt auf die wenigen existierenden nordkoreanischen Webseiten zugreifen. Denn die sind in Südkorea genauso gesperrt wie südkoreanische Medien im Norden.

Der gegenseitige Medienbann stammt dabei noch aus einer Zeit, als sich Nord- und Südkorea tatsächlich in einem ideologischen und wirtschaftlichen Wettstreit der Systeme befanden. Anders als im geteilten Deutschland, wo es eingeschränkt Reise und Informationsfluss gab, wurden in Korea seit der Spaltung des Landes allerdings Kontakte jeglicher Art grundsätzlich blockiert. Denn im Norden wie im Süden sorgten sich die Regierung, dass die Untertanen der Propaganda der jeweils anderen Seite verfallen könnten.

Nordkoreas Angriff auf den Süden, der zwischen 1950 und 1953 zum blutigen Korea-Krieg führte, verstärkte die Trennung noch. Nur gelegentlich organisierten beide Regierungen seither Familientreffen für einige ausgewählte Koreaner. Viele Familien sind dagegen seit mehr als 70 Jahren getrennt, die Gesellschaften haben sich dadurch weit stärker auseinandergelebt als Ost- und Westdeutschland während des Kalten Krieges.

Südkoreas Hauptstadt Seoul

Gerade in Südkoreas Linken gab es daher lange die Hoffnung, das Gesetz abzuschaffen, um die Beziehungen zum Norden zu verbessern. 2004 versuchte es die Uri-Partei, die Vorgängerin der heutigen Demokratischen Partei, deren Spitzenkandidat im Frühjahr die Wahl gegen den konservativen Yoon verlor. Doch ohne Erfolg.

Nicht einmal Yoons populärer Vorgänger, der linke Präsident Moon Jae In, versuchte erneut, das Relikt abzuschaffen, obwohl er sich sonst mehrfach mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un traf und wichtige bilaterale Erklärungen unterzeichnete.

Stattdessen wurde es mehr oder weniger geduldet, wenn Bürger über das Internet nordkoreanische Seiten aufsuchten oder auf Youtube Propaganda-Filme sahen. Nun fällt es ausgerechnet einem Präsidenten der Konservativen zu, das Gesetz gegen Widerstände in den eigenen Reihen aufzuheben.

Wiedervereinigungsminister ist Deutschlandkenner

Für Bernhard Seliger ist dies ein Erfolg: „Noch ist nicht bekannt, wie diese Lockerung ausgehen und was tatsächlich liberalisiert wird,“ sagt der lokaler Repräsentant der Hanns-Seidel-Stiftung, der Parteistiftung der deutschen Christlich-sozialen Union. „Aber dass dieser Prozess überhaupt angefangen hat, ist ein sehr wichtiger und lobenswerter Schritt.“

Für Seliger hat dieser Erfolg für die Pressefreiheit auch einen Namen: Kwon Young Se, den Wiedervereinigungsminister. Der ist einen guten Kenner der deutschen Wiedervereinigung und war lange Zeit Vorsitzender der Koreanisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft in der koreanischen Nationalversammlung.

So haben Beamte des Verteidigungsministeriums offen zugegeben, dass das Misstrauen gegenüber der eigenen Bevölkerung zu groß gewesen sei, erzählt Seliger. Aber Minister Kwon, wie Yoon ein ehemaliger Staatsanwalt, vertrete wegen seiner Lehren aus der Teilung Deutschland eine andere Meinung. „Er hat in Deutschland gesehen, dass von der ostdeutschen Propaganda überhaupt keine Gefahr ausging, nicht einmal von einer postkommunistischen Partei im Parlament.“

Der neue südkoreanische Staatschef lässt nordkoreanische Staatsmedien zu – und erzielt einen Imagegewinn. (Foto: AP) Koreas Präsident Yoon Suk Yeol, Ehefrau Kim Keon Hee

Schon vor seiner Ernennung zum Minister durch das Parlament regte er etwa an, nach dem Machtwechsel in der Nordkorea-Strategie Kontinuität zu wahren.

Präsident Yoon setzt zwar stärker auf Abschreckung Nordkoreas, das sein Atomwaffenarsenal trotz Sanktionen der Vereinten Nationen immer weiter erhöht. Aber Kwon versprach, dass die neue Regierung nicht nur die unter Moon vereinbarten Verträge beibehalten werde. Er erklärte sich auch bereit, die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang zu besuchen und humanitäre Hilfe zu leisten.

Zudem wolle er die Strategie nicht allein an der Menschenrechtsfrage ausrichten, um die nordkoreanische Führung in Verlegenheit zu bringen. Es gehe darum, die Lebensqualität des nordkoreanischen Volks zu verbessern. Ändern wolle er nur die Punkte, bei denen der linke Ex-Präsident Moon falsch gelegen habe. Die neue Regierung werde die unterwürfige Haltung der ehemaligen Regierung und deren gleichgültige Haltung gegenüber einer Denuklearisierung wieder gut machen, so Kwon. Präsident Yoon verspricht Nordkorea massive Wirtschaftshilfe, wenn Führer Kim sich in Richtung Denuklearisierung bewege – aber auch nur dann.

Gleichzeitig vertraut Kwon offenbar darauf, dass die nordkoreanische Propaganda mit ihrem Führerkult, ihren blumigen Beleidigungsausbrüchen und Drohungen in Südkorea zu abstrus wirkt, um groß Gehör zu finden. „Zudem ist die Aufhebung des Banns ein billiger symbolischer Sieg über Nordkorea“, meint Nordkorea-Experte Seliger. Denn die Regierung demonstriere so den Unterschied zwischen dem freien, erfolgreichen und gereiften Süden und dem despotisch regierten, unfreien Nordkorea.

Und Nordkorea wird dem nichts entgegensetzen. So konnten die Bürger früher nur über eingeschmuggelte Aufnahmen südkoreanische Seifenopern sehen. Dass das Regime nun den eigenen Untertanen freien Zugang zu südkoreanischen Medien gewähren könnte, gilt unter Experten als äußerst unwahrscheinlich.

