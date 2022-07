Getreide Weizen billiger als vor dem Ukraine-Krieg – trotzdem hungern immer mehr Menschen

Die Preise für Weizen, Mais oder Soja sind zuletzt deutlich gefallen. Doch bei Verbrauchern kommt das kaum an. Eine wichtige Rolle im Getreide-Krieg spielt die Türkei.

Die Ukraine ist einer wichtigsten Weizen-Produzenten weltweit. (Foto: dpa) Weizenfeld in der Ukraine

Zürich Obwohl der Streit um die Blockade ukrainischer Weizenlieferungen weiterhin ungelöst ist, haben sich die Nahrungsmittelpreise an den globalen Rohstoffmärkten zuletzt etwas entspannt. So ist der Preis für Weizen an der Chicagoer Terminbörse allein in den vergangenen vier Wochen um 20 Prozent gefallen. Seit dem Allzeithoch Ende März beträgt das Minus sogar rund 35 Prozent.

Damit notiert der Weizenpreis inzwischen unter dem Niveau vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Auch die Preise für andere Agrarrohstoffe sind spürbar gesunken: Mais hat sich auf Monatssicht um 16 Prozent verbilligt, Soja um rund zwölf Prozent.

Experten wie Warren Patterson, Analyst bei der Bank ING, führen das auf die schwachen Aussichten für die Weltkonjunktur zurück. Dies laste auf der Nachfrage. So zeige sich an den US-Exportdaten, dass beispielsweise die Nachfrage nach Weizen am Weltmarkt zurückgehe.