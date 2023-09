 Gewerkschaft UAW: Großer Streik bei drei US-Autobauern

Zehntausende Angestellte in der US-Fahrzeugproduktion wollen ab Freitag ihre Arbeit niederlegen. Der Streik könnte weitreichende Folgen haben.

US-Autos – so groß sie auch sein mögen – sollen immer mehr elektrisch fahren wie dieses Modell von Chevrolet. (Foto: Reuters) Joe Biden mit GM-Chefin Mary Barra

Washington, New York In den USA droht der Autobranche ein großflächiger Streik, zu dem die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) für diesen Freitag aufgerufen hat. Zwei Jahre nach der Lieferkettenkrise, in der amerikanische Autofabriken ihre Produktion drosseln mussten, könnten nun Arbeitsniederlegungen die Herstellung bremsen.

Geplant sind zunächst nur „begrenzte und gezielte“ Arbeitsniederlegungen bei den großen Detroiter Autokonzernen Ford, General Motors und der Chrysler-Mutter Stellantis. UAW-Chef Shawn Fain schloss flächendeckende Streiks der knapp 150.000 Gewerkschaftsmitglieder jedoch nicht aus.

In der Nacht zum Freitag waren Verhandlungen über höhere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen vorerst gescheitert. Mehrere US-Kongressvertreter, darunter der linke Senator Bernie Sanders, wollen am Freitag für eine Kundgebung in die Auto-Metropole Detroit reisen, um die Anliegen der Gewerkschaftler zu unterstützen.