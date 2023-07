Die Allianz sagt Kiew neue Waffen zu, lädt aber nicht zum Beitritt ein. Vor allem zwei Länder hatten sich dagegen gesperrt. Präsident Selenski reagiert scharf.

Der Ukraine hat schon seit 2008 eine Beitrittsperspektive. (Foto: Bloomberg) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Vilnius Die Nato-Staaten haben der Ukraine auf ihrem Gipfel in Vilnius neue Waffensysteme zugesagt, die wichtigste Erwartung der Regierung in Kiew aber enttäuscht: Die Bündnispartner konnten sich nicht darauf verständigen, die Ukraine dazu einzuladen, der Nato beizutreten.

Vor allem die USA und Deutschland sperrten sich dagegen, eine entsprechende Formulierung in die Abschlusserklärung des Gipfels aufzunehmen.

In dem Kommuniqué heißt es lediglich: „Wir werden in der Lage sein, eine Einladung an die Ukraine zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.“

Präsident Wolodimir Selenski, der sich dafür einsetzt, dass die Ukraine möglichst schnell in die Nato aufgenommen wird, reagierte scharf: „Unentschiedenheit ist Schwäche“, schrieb er auf Twitter. „Für Russland ist das ein Anreiz, seinen Terror fortzusetzen.“

