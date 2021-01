Gipfel mit Länderchefs „Sehen uns dazu genötigt“: So erklärt Merkel die neuen, harten Corona-Maßnahmen

Nun spricht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Er verweist auf Erfolge durch Beschränkungen im November und Dezember in einzelnen Regionen in Deutschland. Doch die bisherigen Maßnahmen reichten noch nicht aus, so der SPD-Politiker mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern. Daher sei in der Runde der Länderchefs unstrittig gewesen, dass der Lockdown verlängert werden muss.