Gipfeltreffen Europa und Japan bündeln bei der Digitalisierung ihre Kräfte

Tokio Die EU und Japan wollen sich künftig bei der Entwicklung digitaler Zukunftstechnologien eng miteinander abstimmen. In Tokio unterzeichnen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Europaratspräsident Charles Michel an diesem Donnerstag ein entsprechendes Abkommen. Es handele sich um die erste Digitalpartnerschaft der EU mit einem Drittland, wie aus Brüssel verlautete.

Der Gipfel ist vorläufiger Höhepunkt einer beispiellosen diplomatischen Offensive. Erst war Bundeskanzler Olaf Scholz Ende April zu Gesprächen nach Japan geflogen, eine Woche später besuchte Japans Regierungschef Fumio Kishida dann Italien und Großbritannien. Nun findet in Tokio ein Gipfel zwischen der Europäischen Union und Japan statt.

Russlands Angriff auf die Ukraine habe die Bedeutung des Treffens wesentlich erhöht, hieß es in Brüssel. Durch Chinas Schulterschluss mit dem Aggressor Russland wolle sich der europäische Staatenbund intensiver im indopazifischen Raum engagieren. Japan sei da ein „sehr wichtiger Partner“.

Die Tagesordnung des Gipfels zeigt das gesamte Spektrum gemeinsamer Interessen. Von der Leyen und Michel werden mit ihrem Gastgeber Kishida über die Verbesserungen der gemeinsamen Freihandelszone sprechen, die Folgen von Pandemie und Krieg auf die Wirtschaft diskutieren und die Sicherheitslage in Europa und Asien erörtern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Schwerpunkt dürfte jedoch die gemeinsame digitale Zukunft sein. Ob es um die Versorgung mit Halbleitern geht oder um Datenströme – beide Seiten wollen ihre Zusammenarbeit ausdehnen, erklären EU-Vertreter.

Der Gipfel knüpft damit auch an das Düsseldorfer Treffen der G7-Digitalminister mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager an. Am Dienstag und Mittwoch hatte die Gruppe der sieben Industriestaaten, zu der auch Japan zählt, eine vertiefte Zusammenarbeit bei Internetthemen besprochen.

Vor Jahren bereits hatte die Regierung in Tokio eine Initiative ins Leben gerufen, deren Ziel es war, den freien Datenfluss zwischen Japan und befreundeten Staaten zu verbessern. Das sollte ein gemeinsamer Datenraum gewährleisten. Seit der Pandemie wird auch die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft mit aller Kraft vorangetrieben.

Bei seinem Staatsbesuch in Japan vereinbarte der deutsche Bundeskanzler mit Japans Premier eine vertiefte Zusammenarbeit. (Foto: Reuters) Scholz, Kishida

Unter dem Titel „Digitale Gartenstadt“ will Japans Regierungschef Kishida nun etwa ländliche Gebieten fördern, indem er sie im Eiltempo digitalisiert. Dabei ist auch er an globalen Kooperationen interessiert: So gründete er in London mit dem britischen Premier Boris Johnson die „Japan UK Digital Group“, die unter anderem Fragen digitaler Standards diskutieren soll.

Auch wirtschaftsstrategisch arbeiten Japan und die EU schon länger zusammen, etwa beim Global-Gateway-Programm, mit dem die EU ärmeren Ländern eine Alternative zu Chinas Infrastrukturprogramm der Belt-and-Road-Initiative (BRI) anbieten will.

Japanisches Geld kann dabei auf dem Balkan und in Afrika helfen, Chinas finanziellen Einfluss zurückzudrängen. Auch in Südostasien ist Japan als langjähriger Großinvestor und Gesprächspartner einflussreich.

Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung rät daher der EU in einer aktuellen Studie zur intensiven Kooperation. „Um zu vermeiden, dass die Staaten des südostasiatischen Staatenbunds Asean in Chinas Einflusssphäre eingebunden werden, müssen die EU und Japan ihr Engagement fortsetzen, koordinieren und poolen“, meinen die Autoren.

Ein weiterer wichtiger Faktor der Beziehungen ist die bilaterale Freihandelszone, die bei ihrer Gründung im Jahr 2019 die größte und modernste der Welt war. Japan öffnete dabei sogar sein staatliches Beschaffungswesen für europäische Konkurrenten.

Die europäische und deutsche Wirtschaft sieht schon jetzt positive Wirkungen des Partnerschaftsabkommens, trotz der globalen Handelsprobleme, die die Coronapandemie verursacht hat.

>> Lesen Sie dazu auch: Scholz spricht sich für Wasserstoffkooperation mit Japan aus

Nach Ansicht von Björn Kongstad, Politikdirektor des European Business Council in Tokio, hat das Abkommen nicht nur die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Japan gestärkt. „Es hat auch Japan in die Köpfe europäischer Unternehmen in Europa gebracht und natürlich umgekehrt Europa in die Köpfe japanischer Firmen.“

Markus Schürmann, der Chef der Deutschen Auslandshandelskammer in Tokio, teilt diese Erfahrung. „Das Abkommen hat eine hohe Ausstrahlung“, sagt er. Schürmann beobachtet in Japan ein deutlich gestiegenes Interesse an der deutschen Wirtschaft.

Sogar messbare Erfolge gibt es. 2021 stieg der Handel zwischen den beiden Ländern um 7,5 Prozent auf 41,7 Milliarden Euro. Nicht alle Branchen profitierten dabei von fallenden Zöllen, da Japan auf viele Produkte keine Einfuhrzölle erhob.

„Wichtige Gewinner sind allerdings die Lebensmittel- und Getränkehersteller“, sagt Schürmann. Bei Molkereiprodukten stiegen Deutschlands Exporte nach Japan seit 2018 um elf, bei Getränken und Alkohol sogar um 27 Prozent.

Japan macht bei der Digitalisierung Tempo – und will sich künftig über Zukunftstechnologien noch enger mit der EU austauschen. (Foto: dpa) Skyline von Tokio

Schürmann sieht jedoch auch Probleme, die es beim Gipfel zu besprechen gelte: „Wir sehen unverändert Herausforderungen bei nichttarifären Handelshemmnissen.“ Ein Beispiel seien Druckbehälter, die im Maschinen- und Anlagenbau eine Rolle spielen. Da würden in Japan internationale Standards weiterhin nicht akzeptiert. Das führe zu kostspieligen Anpassungen und Sonderanfertigungen.

Der größte Kritikpunkt bleibt das öffentliche Ausschreibungswesen. „Ich werde mit dem Finger in keine Richtung zeigen, aber es ist fair zu sagen, dass wir etwas enttäuscht sind“, so Kongstad. „Ich bin sicher, dass auch die Kommission enttäuscht ist.“

Schürmann benennt ein konkretes Problem: die oft sehr kurzen Fristen für Firmen, um Gebote abzugeben. „Ausschreibungen sind oft noch immer so gestrickt, dass eigentlich nur eine lokale Geschäftseinheit reagieren kann“, sagt Schürmann. Und da werde die Zeit für ausländische Unternehmen knapp.

Bei Sanktionen gegen Russland ist Japan eine treibende Kraft

„Der intensive Austausch ist derzeit extrem wichtig“, sagt der Delegierte der deutschen Wirtschaft. Auch angesichts der globalen Gemengelage begrüßt er die rege Reisetätigkeit von Regierungs- und Staatschefs zwischen Europa und Japan.

Tatsächlich ist Japan in Asien eine treibende Kraft, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht. Auch das Ölembargo trägt Tokio mit.

Die Gipfelteilnehmer haben es sich zum Ziel gesetzt, zur Neuordnung der westlichen Sicherheitsstrategie beizutragen. Stritten sich EU und USA in der Vergangenheit häufig über die Asienstrategie, werden mittlerweile eher die Gemeinsamkeiten betont.

Michael Green vom amerikanischen Center for Strategic & International Studies (CSIS), betont, Washington stimme mit Europa, Japan, Australien und Korea überein, dass der Indopazifik eine Region souveräner Staaten bleiben müsse und nicht von China dominiert werden dürfe. „Die Strategie basiert darauf, dass dies eine multipolare Region ist, in der auch Japan, Indien, Indonesien und Südkorea wichtige Player sind“, sagt Green.

Zentral für das Zusammenrücken von EU und Japan sei die Tatsache, dass man sich als „Wertepartner“ wahrnehme, so Green. Dabei gehe es nicht nur um demokratische Werte im engeren Sinn, sondern auch um den Wert einer regelbasierten Handelsordnung.

Mehr: Die Welt danach – Wie der Ukraine-Krieg Macht und Wohlstand neu verteilt