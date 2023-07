Gipfeltreffen Europa und Lateinamerika wollen Wirtschaftsbeziehung neu begründen

Europa will Lateinamerika stärker an sich binden und Infrastrukturprojekte finanzieren. Doch es bleiben Differenzen – etwa bei der Bewertung des Ukrainekriegs.

Die EU sucht in Lateinamerika vor allem Auswege aus der Abhängigkeit von China. (Foto: AP) Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, EU-Ratspräsident Charles Michel, Brasiliens Präsident Lula da Silva und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (von links)

Brüssel Was Luiz Inácio Lula da Silva von europäischer Küche hält, hat er kürzlich auf seinem Youtube-Kanal kundgetan. „Winzig“ seien die Portionen gewesen, die man ihm bei Staatsemfängen in Paris und Rom serviert hätte, klagte er: „Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich brauche Quantität.“

An derart gedämpften Erwartungen gemessen kann der EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel als großer Erfolg gelten. Zumindest über die Verpflegung der 50 Staats- und Regierungschefs – als Hauptspeise wurde Mechelner Huhn an mediterranem Gemüse gereicht – drangen keine Beschwerden nach außen.

Bei ihrem ersten Treffen seit acht Jahren verabredeten die europäischen und die lateinamerikanischen Staaten, ihre Beziehungen zu stärken, politisch und ökonomisch. Die EU versprach im Rahmen ihrer Infrastruktur-Initiative Global Gateway bis 2027 45 Milliarden Euro in Lateinamerika zu investieren – etwa für Elektrobusse in Costa Rica und eine neue U-Bahn-Linie in Kolumbien. Europa hofft so, den wachsenden chinesische Einfluss in der Region zurückzudrängen.