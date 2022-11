Gipfeltreffen G20 besorgt: Viele Länder haben immense Schulden bei China – Xi kontert mit Blick auf Europa

Viele bei chinesischen Gläubigern verschuldete Länder im Globalen Süden geraten in immer größere finanzielle Schwierigkeiten. Chinas Staatschef Xi ruft zur Einheit der G20 auf.

Der chinesische Staats- und Parteichef rief zu mehr Kooperation auf. (Foto: via REUTERS) Xi Jinping

Nusa Dua, Berlin Die G20-Staaten zeigen sich beunruhigt wegen des hohen Schuldenstands vieler Entwicklungs- und Schwellenländer. „Wir sind besorgt über die sich verschlechternde Schuldensituation in einigen gefährdeten Ländern mit mittlerem Einkommen“, heißt es in einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) in Indonesien, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Ohne dass China namentlich erwähnt wird, heißt es darin, es sei wichtig, dass alle offiziellen und privaten bilateralen Gläubiger zusammenarbeiten sollten. Zudem wird mehr Transparenz gefordert, die für private und staatliche Gläubiger gelten soll. Hintergrund sind Sorgen, dass China über die Regierung, Provinzen und Privatfirmen riesige Kreditsummen an mittlerweile hoch verschuldete Entwicklungsländer vergeben hat, aber selbst keinen Überblick über das Volumen mehr hat.