Gipfeltreffen Treffen von Putin und Xi: China und Russland suchen neue Weltordnung

Zum ersten Mal seit der Invasion in die Ukraine wollen Putin und Xi zusammentreffen. Ein Gipfeltreffen in Usbekistan soll demonstrieren, dass Russland nicht isoliert ist.

Der russische Präsident ist am Donnerstag in Usbekistan gelandet. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

Samarkand In den Spannungen mit den USA und dem Westen suchen Russland und China den Schulterschluss. Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollten die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping am Donnerstag in Usbekistan zusammentreffen.

Beide Staatsführer trafen im usbekischen Samarkand ein, um am zweitägigen Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilzunehmen.

Die Gruppe der acht Staaten unter Führung Chinas und Russlands hat sich Sicherheit und Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben und will eine Alternative zu der aus ihrer Sicht westlich dominierten Weltordnung schaffen.

Putins Gespräch mit Xi Jinping soll sich nach russischen Angaben um den Ukraine-Konflikt drehen. Beide Präsidenten hatten sich zuletzt kurz vor Beginn des Kriegs zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele Anfang Februar in Peking getroffen und ihre „grenzenlose“ Freundschaft beschworen.

