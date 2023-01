Seit einem halben Jahr melden die USA inzwischen sinkende Inflationsraten. Die US-Regierung feiert die starke Wirtschaft. Doch die Rezessionsgefahr ist nicht gebannt.

Die US-Regierung feiert die sinkende Inflation als eigenen Erfolg, doch Investoren und Ökonomen sind skeptisch. (Foto: AP) Janet Yellen und Joe Biden

Washington, New York Die sinkende Inflationsrate war für den US-Präsidenten Joe Biden Ende 2022 die Gelegenheit, mit einer frohen Botschaft vor die Kamera zu treten: „Während die Inflation in vielen großen Wirtschaftsnationen zweistellig steigt, geht die Inflation in den USA nach unten“, feierte er vor dem weihnachtlich geschmückten Kamin im Weißen Haus.

Tatsächlich ging die Inflation im November auf 7,1 Prozent zurück, deutlicher als von Experten erwartet. In den USA erreichte die Inflationsrate mit 9,1 Prozent im Juni 2022 einen Hochpunkt, seither sinkt sie kontinuierlich.

Das nahm auch US-Finanzministerin Janet Yellen zum Anlass, optimistisch auf das neue Jahr zu blicken. Bis Ende 2023 würden die USA „eine viel niedrigere Inflation sehen“, versprach Yellen im Fernsehsender CBS. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Arbeitsmarkt stark bleibt und sich die Menschen mit ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation wohlfühlen können.“

