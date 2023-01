Während in vielen westlichen Staaten eine Rezession droht, wächst die saudische Wirtschaft. Die Aussichten für das Land sind gut. Und Riad hat Pläne.

Der Wüstenstaat zieht einen großen Teil seiner Wirtschaftskraft aus der Öl-Industrie. (Foto: Bloomberg) Pipelines des Ölkonzerns Saudi Aramco

Riad Die saudische Führung hat eine Mission: Sie will das Land sichtbarer machen, für Investoren, Touristen – und wenn nötig auch für Sportfans. Und so sieht sie im Wechsel des Weltfußballers Cristiano Ronaldo nicht nur einen personellen Erfolg für den saudi-arabischen Fußball-Tabellenführer Al-Nassr. Der Portugiese, gelockt mit einem Jahreseinkommen von 200 Millionen Dollar, soll beim Wandel des Fußballs, darüber hinaus aber auch beim Wirtschaftswachstum in Saudi-Arabien helfen.

Der Kurs Riads zeigt Erfolg. Finanzminister Mohammed al-Dschadan vermeldete jüngst einen überraschend starken Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vergangenen Jahr. „Wir hatten mit einem Plus von 7,4 Prozent gerechnet, am Ende sind es für 2022 sogar 8,5 Prozent geworden“, sagte er. Die in der saudischen Hauptstadt ansässige Investmentbank Jadwa verkündete triumphierend „das höchste Wachstum seit einem Jahrzehnt“.

Ein großer Teil des Wachstums geht auf die stark gestiegenen Ölpreise zurück. Darauf verlassen will sich das Königreich aber nicht: es setzt auf neue Wirtschaftszweige.

