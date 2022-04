Globale Lieferketten Ministerium für geopolitische Risiken – Was die Welt von Japan lernen kann

Der Ukrainekrieg schürt den Konflikt des Westens mit China und Russland. Japan hat den Schutz der eigenen Wirtschaft deshalb zur nationalen Aufgabe erklärt.

Japan will seine Märkte abhärten gegen die Risiken geopolitischer Verwerfungen. (Foto: dpa) Finanzdistrikt in Tokio

Tokyo Die Manager der japanischen Chipindustrie nahmen die Neuigkeit kürzlich mit Freude zur Kenntnis: Die Regierungen der USA und Japans planen ein gemeinsames Liefernetz für Halbleiter, noch in diesem Jahr wird Washington dazu ein Indo-Pacific Economic Framework gründen – eine Initiative, um die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern.

Die Zusammenarbeit mit der Schutzmacht USA ist das jüngste Beispiel für Japans Plan, die eigene wirtschaftliche Stabilität in Zeiten geopolitischer Verwerfungen zu stärken. Es ist eine Strategie, die durch den Ukrainekrieg in dramatischer Weise an Aktualität gewonnen hat. Das Konzept der „wirtschaftlichen Sicherheit“ gründet auf der Prämisse, dass wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und nationale Sicherheit in der neuen Ära des Großmachtkonflikts zwischen China und den USA untrennbar miteinander verbunden sind.